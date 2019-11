Stand: 20.11.2019 21:08 Uhr

Stärke 3,0: Leichtes Erdbeben im Landkreis Verden

Ein Erdbeben hat am Mittwochabend Menschen im Landkreis Verden aufgeschreckt. Um 18.32 Uhr meldeten sich erste Anrufer aus Kirchlinteln und Umgebung bei der Polizei, die von einem Erdbeben sprachen. Allein bei der Wache in Verden zählten die Beamten 30 Meldungen. Ein Anrufer habe Schäden an seinem Haus entdeckt, über Verletzte gebe es keine Informationen. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover (LBEG) hat am Abend bestätigt, dass die Erde um 18.28 Uhr gebebt hat. Derzeit gehe man von einer Stärke von etwa 3,0 aus. Sichere Daten werden am Donnerstag verfügbar sein.

