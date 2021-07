Stand: 22.07.2021 18:06 Uhr Stadtfest in Oldenburg fällt auch in diesem Jahr aus

Das Oldenburger Stadtfest wird in diesem Jahr doch nicht gefeiert. Grund sind die in den vergangenen zwei Wochen stark gestiegenen Corona-Zahlen. Die Gesundheit der Oldenburgerinnen und Oldenburger müsste oberste Priorität haben, so Reinke Haar vom Veranstalter "E&M Marketing". Die aktuelle Lage sei mit der Stadt Oldenburg und der Polizei besprochen worden. Bis Anfang Juli sei man noch zuversichtlich gewesen, zumindest Einzel-Konzerte auf den drei großen Plätzen der Innenstadt anbieten zu können. Das Stadtfest in Oldenburg ist nach eigenen Angaben das größte Livemusik-Festival in Nordwestdeutschland. Die Veranstaltung "Kochen am Schloss" soll trotz Absage des Stadtfestes stattfinden.

