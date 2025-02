Oldenburg heißt jetzt offiziell "Oldenburg (Oldb)" Stand: 14.02.2025 13:54 Uhr Die Stadt Oldenburg hat eine neue offizielle Schreibweise. Anstelle von "Oldenburg (Oldenburg)" trage die Stadt nun den Namen "Oldenburg (Oldb)", sagte Stadtsprecher Stephan Onnen dem NDR Niedersachsen.

Der Name wurde im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz geändert. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) nahm am Donnerstagmittag in Hannover eine entsprechende Urkunde von der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens (SPD) entgegen. Die Abkürzung (Oldb) werde schon seit Jahrzehnten verwendet, sagte Onnen. Sie wurde ihm zufolge allerdings nie im Kommunalverfassungsgesetz festgehalten. Dort stand demnach seit den 1970er Jahren die Schreibweise (Oldenburg). Ursächlich könnte ein Übertragungsfehler im System der Landesbehörde sein, sagte der Stadtsprecher.

Videos 3 Min Oldenburg fordert Gesetzesänderung wegen Oldb-Abkürzung Streng genommen wurde der Name der Stadt jahrzehntelang falsch geschrieben. (27.08.2024) 3 Min

Stadtrat stellte Antrag zur Namensänderung

Die Stadt Oldenburg selbst nutzt nach eigenen Angaben in ihrer Hauptsatzung seit 1946 die Kurzform (Oldb). Aufgefallen sei die Diskrepanz der Kommunalaufsicht. Sie hatte Onnen zufolge zuerst die Stadt gebeten, ihre Schreibweise anzupassen. Die Verwaltung hätte diese in allen Briefköpfen und Dokumenten ändern müssen - das hätte die Stadt rund zehn Millionen Euro gekostet, so Onnen. Der Rat stellte 2024 deshalb einen Antrag zur Namensänderung an das niedersächsische Innenministerium.

Weitere Informationen Kurioser Streit um Stadtnamen: Oldenburg will (Oldb) bleiben Eigentlich sollte sich die Stadt "Oldenburg (Oldenburg)" schreiben. Nun hat der Rat einen Beschluss gefasst. (28.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg