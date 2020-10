Stand: 16.10.2020 12:30 Uhr Staatsanwaltschaft Aurich klagt Mann nach Scheren-Angriff an

Die Staatsanwaltschaft Aurich hat wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Anklage gegen einen 25-Jährigen erhoben. Der Beschuldigte soll im Juni einem Mann aus Wittmund in dessen Wohnung mehrfach mit einer Schere in den Bauch gestochen haben. Außerdem soll er ihn danach bei einer Schlägerei am Oberkörper verletzt haben. Wann das Verfahren vor dem Amtsgericht Wittmund beginnt, ist noch nicht entschieden.

