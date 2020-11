Stand: 16.11.2020 12:08 Uhr Spritztour mit dem kleinen Bruder: 15-Jähriger baut Unfall

In Rastede (Landkreis Ammerland) sind am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher und sein sieben Jahre alter Bruder bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 15-Jährige mit dem Jungen im Mercedes der Mutter unterwegs, als der Wagen in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abkam, einen Zaun und einen Briefkasten beschädigte, gegen einen Baum prallte und sich anschließend überschlug. Unmittelbar nach dem Unfall hatten sich die Geschwister noch vom Unfallort entfernt, wie die Polizei mitteilte. Der minderjährige Fahrer tauchte dann aber mit seinem Erziehungsberechtigten auf. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, gegen die Mutter wegen Zulassen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 12.000 Euro.

VIDEO: Rastede: 15-Jähriger nimmt Auto und verursacht Unfall (1 Min)

