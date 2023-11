Stand: 08.11.2023 12:42 Uhr Sportwagen schleudert auf A28 bei Hude in Leitplanke

Ein Sportwagen ist am Dienstagabend auf der A28 bei Hude (Landkreis Oldenburg) in mehrere Leitplanken geschleudert. Nach Angaben der Polizei war der 49-jährige Fahrer offenbar zu schnell unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Zunächst kollidierte das Fahrzeug mit der äußeren, anschließend mit der mittleren Leitplanke. Danach kam es entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Kurz nach dem Unfall fuhr eine 51-jährige Frau mit einem Kleinwagen über die Trümmerteile. Der Sportwagenfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau musste vor Ort behandelt werden. Laut Polizei entstand an dem Sportwagen ein Schaden von rund 25.000 Euro.

