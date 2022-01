Stand: 05.01.2022 09:14 Uhr Sportschütze attackiert Freundin - Polizei findet Waffen

Bei einem größeren Einsatz in einer Wohnung im Landkreis Cuxhaven hat die Polizei zahlreiche Waffen sichergestellt. Der mutmaßliche Besitzer wurde in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Freundin es 61-Jährigen hatte am Dienstag die Polizei benachrichtigt, weil sie von ihrem Partner bedroht und attackiert worden sei. Zudem habe sie darauf hingewiesen, dass er als Sportschütze Zugriff auf mehrere Waffen hätte und psychisch auffällig sei. Die Polizei fuhr daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort in Wingst, wo sich der Mann ohne Widerstand habe festnehmen lassen. Die Frau sei leicht verletzt gewesen. Vor Ort entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben diverse Kurz- und Langwaffen, scharfe Granaten, eine hohe dreistellige Anzahl an Munition sowie weiteres Waffenzubehör und geringe Mengen Betäubungsmittel. Das Amtsgericht Stade erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, unter anderem für den Tatort, ein weiteres genutztes Grundstück in Geversdorf und die Wohnanschrift in Hamburg. Der 61-Jährige wurde nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst in eine geschlossene Klinik eingewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.01.2022 | 13:30 Uhr