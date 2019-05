Stand: 12.05.2019 12:30 Uhr

"Spirit of Discovery" schwimmt sich frei

Zum zweiten Mal in diesem Frühjahr hat ein Kreuzfahrtschiff das Baudock der Papenburger Meyer Werft verlassen: Das Ausdocken der "Spirit of Discovery" hatte heute Morgen gegen 5 Uhr begonnen. Ursprünglich sollte das Manöver schon gegen 2.30 Uhr stattfinden. "Mittlerweile liegt das Schiff zu mehr als zwei Dritteln unter der Sonne", sagte ein Sprecher NDR.de am Sonntagmorgen. Anders als ihre Vorgänger wurde die "Spirit of Discovery" im kleineren Baudock I fertiggestellt. Hier sehen Sie ein Video des Manövers.

"Spirit of Discovery" ganz in Ruhe ausgedockt 12.05.2019 13:30 Uhr Das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft in Papenburg verlässt langsam aber sicher das Baudock – mit drei Stunden Verzögerung. Gegen 17 Uhr soll es im Werfthafen festmachen.







Ab 17 Uhr geht's in den Werfthafen

Am frühen Abend soll der Kreuzfahrtriese dann in den Werfthafen geholt werden, wo bereits die ersten Besatzungsmitglieder auf das Schiff gehen. Im Werfthafen sind weitere Tests geplant. Die Überführung über die Ems ist für Ende Mai geplant. Danach soll die "Spirit", die für die britische Reederei Saga Cruises gebaut wurde, von Emden aus zu Probefahrten in die Nordsee starten. Die Jungfernfahrt des Schiffes, die rund um Großbritannien führt, beginnt am 10. Juli in Dover.

"Norwegian Encore" soll im Herbst ausdocken

Mit einer Länge von 236 Metern ist die "Spirit of Discovery" rund 100 Meter kürzer als beispielsweise die "Spectrum of the Seas" . An Bord gibt es 554 Kabinen für maximal 999 Passagiere, die Bruttoraumzahl (BRZ) beträgt 58.200 - im Vergleich zu 168.000 BRZ bei der "Spectrum". Die "Spirit of Discovery" ist das zweite von insgesamt drei Kreuzfahrtschiffen, die von der Meyer Werft in diesem Jahr fertiggestellt werden. Im Herbst folgt noch die "Norwegian Encore".

