"Spirit of Adventure" wird zur Nordsee geschleppt

Das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die "Spirit of Adventure", wird heute die Ems passieren. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt kündigte die Überführung auf seiner Internetseite an. Das Emssperrwerk bei Gandersum (Landkreis Leer) staut dafür ab dem späten Vormittag die Ems an. Um große Zuschauermengen zu vermeiden, teilt die Werft die Zeiten der Überfahrt Corona-bedingt erst kurzfristig mit.

Videos 02:30 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Meyer Werft plant Schließzeiten Hallo Niedersachsen Wegen der Corona-Krise erwägt die Meyer Werft zwei mehrwöchige Produktionsstopps einzulegen. Außerdem: DLRG warnt vor wildem Baden und das Schauspiel Hannover beendet Spielpause. Video (02:30 min)

Infektionsrisiko soll gesenkt werden

Wegen der Pandemie hatte die Werft die für Mitte August geplante Emsüberführung verschoben. Um eine Verlegung hatte nach Angaben der Meyer Werft zuvor die Reederei Saga Cruises gebeten. Mit der späteren Überfahrt soll das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus an Bord minimiert werden: Je länger das Schiff bei der Meyer Werft liege, desto mehr Innenausbauten könnten in Papenburg erledigt werden, so Hackmann. Damit verringere sich die Zahl der Mitarbeiter, die während der Emspassage an Bord sein müssten.

Die Corona-Pandemie hat den traditionsreichen Papenburger Schiffbauer in den vergangenen Monaten in eine Krise gestürzt. Am Montag geht auf der Werft ein sechswöchiger Produktionsstopp zu Ende. In dem Unternehmen gelten dann erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um Infektionen mit dem Virus zu vermeiden.

