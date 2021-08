Stand: 30.08.2021 11:27 Uhr Spiekeroog und Pellworm sind jetzt offiziell Sterneninseln

Die ostfriesische Inseln Spiekeroog und die nordfriesische Insel Pellworm sind laut der International Dark-Sky Association (IDA) als internationaler Sternenpark anerkannt. Der Executive Director der IDA, Ruskin Hartley, sagte, es sei wunderbar, die anhaltenden Bemühungen zum Schutz der nächtlichen Umwelt in diesem einzigartigen, unberührten und essenziellen Naturgebiet zu sehen. Die Auszeichnung als Sternenpark wird nur an Gebiete verliehen, die eine natürliche Nachtlandschaft aufweisen und sich für deren Erhalt einsetzen. Mit der Auszeichnung ist auch das Versprechen verbunden, Umweltbelastungen durch Lichtverschmutzung zu verringern sowie zur Gesunderhaltung aller Lebewesen und Energieeinsparung beizutragen. Spiekeroog und Pellworm erhoffen sich zudem eine touristische Aufwertung der Inseln - gerade auch in der Nebensaison. Jetzt gibt es in Deutschland sechs anerkannte Sternenparks. Neben Spiekeroog und Pellworm sind das der Naturpark Westhavelland, das Biosphärenreservat Rhön, der Nationalpark Eifel, die Winklmoosalm in Bayern und Fulda.

