Spiekeroog: Fahrten mit "WattnExpress" fallen mehrere Tage aus

Die Schnellfähre zur Nordseeinsel Spiekeroog fällt seit diesem Samstag für mehrere Tage aus. Grund ist nach Angaben der Spiekeroog Nordsee Gesellschaft eine Reparatur an dem Schiff. Passagiere des "WattnExpress" seien auf die regulären Fähren umgebucht worden, heißt es. Laut Fahrplan soll die Schnellfähre zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog ab Dienstag wieder fahren. In ersten Angaben war zunächst nur von einem Ausfall am Samstag die Rede. Bereits im März war die Fähre für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar. Grund war damals ein Totalschaden der Maschinenanlage.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt