Stand: 30.06.2021 11:27 Uhr Sperrwerk in Gandersum soll Verschlickung der Ems ausbremsen

Spezialisten wollen in der Ems das Problem mit dem Nordseeschlick lösen. Dafür soll nun das Ems-Sperrwerk in Gandersum genutzt werden. Die Tore sollen bei Flut zeitweise geschlossen werden. So wird der Schlick ausgebremst und quasi abgeriegelt. Dieses Vorgehen wurde im vergangenen Sommer acht Wochen lang getestet. Ergebnis: Es war weniger Schlick vorhanden und der Sauerstoffgehalt an dieser Stelle sei deutlich höher gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Tidesteuerung scheint Ems-Wasser zu helfen Seit einem Monat wird am Emssperrwerk in Gandersum die Steuerung der Tide getestet. Bereits jetzt hat sich die Wasserqualität der Ems den Verantwortlichen zufolge verbessert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2021 | 08:00 Uhr