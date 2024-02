Sperrung der A27: Kommt Behelfsbrücke für Schwertransporte? Stand: 23.02.2024 21:08 Uhr Die A27 zwischen Bremen und Bremerhaven ist zwischen Uthlede und Hagen voraussichtlich bis Ende März gesperrt. Ab kommender Woche soll die Sanierung des Autobahnteilstücks beginnen.

Geplant wird demnach ein Neubau des Streckenabschnitts. Das hat die Autobahn GmbH am Freitagnachmittag mitgeteilt. Zwischen Uthlede und Hagen hat sich die Fahrbahn abgesenkt, weil ein Graben-Durchlass unter der Autobahn marode ist. Parallel zur Sanierung prüft die Autobahn GmbH, ob der vom Absacken bedrohte Bereich temporär über eine Behelfskonstruktion überfahren werden kann. Anfang kommender Woche will die Autobahn GmbH entscheiden, ob diese Variante infrage kommt. Eine Behelfsbrücke könnte dafür sorgen, dass Schwerlast-Transporte die Strecke zeitweise provisorisch befahren könnten. Der Cuxhavener Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel (Grüne), der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist, teilte am Freitag mit, er hoffe, dass "die Befahrbarkeit im Verlauf der nächsten Woche für überlange Transporte wieder hergestellt werden könne". Dabei gehe es auch um die Auslieferung von 300 Rotorblättern in Cuxhavener Hafen. Diese seien wichtig für die Energiewende in Deutschland.

Umleitung mit Hindernissen

Aktuell empfiehlt die Autobahn GmbH für Transporte mit Überlänge oder schweren Lasten eine Umleitung im Verlauf der Landesstraße 135 - also über die alte B6 zwischen Bremerhaven und der A-27-Anschlussstelle Ihlpohl. Allerdings: Bevor Schwertransporte diese befahren können, muss das behördlich genehmigt werden. Für jeden Transport, der ursprünglich über die A27 führte, müsse nun die exakte Wegführung neu abgestimmt werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Cuxhaven am Freitag. Für die Ordnungsbehörde bedeutet das viel zusätzliche Arbeit: Allein bis Donnerstag seien allein beim Landkreis rund 180 Änderungseinträge eingegangen, so die Sprecherin.

"Ausbau der Windenergie an Land kommt zum Erliegen"

Die A27, die Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven miteinander verbindet, wird in diesem Bereich von Schwertransporten für die Anbindung an die Häfen in Cuxhaven und Bremerhaven genutzt. Cuxhaven ist Deutschlands wichtigste Drehscheibe für den Umschlag von Windanlagenkomponenten. Die Siemens Gamesa Renewable Energy, Weltmarktführer für Turbinen auf See, produziert in Cuxhaven. Im Hafen von Cuxhaven werden jährlich bis zu 5.000 Anlagenteile für die On- und Offshore-Energie umgeschlagen. 80 Prozent aller Rotorblätter für neue Anlagen in Deutschland gelangen über den Hafen zu den Windparks, sagt Karina Würz von der Deutschen Offshore Windstiftung dem NDR Niedersachsen. Am Terminal in Cuxhaven sollen zurzeit mehr als 300 Rotorblätter für den Weitertransport zu Baustellen in Deutschland bereitstehen. Das teilte Blue Water BREB (BWB) mit, ein Unternehmen für den Umschlag von Windkraftanlagen. "Mit der Sperrung der A27 kommt der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland zum Erliegen", sagt Arne Ehlers, Geschäftsführer der Blue Water BREB GmbH in Cuxhaven.

Verbände und Firmen fordern schnelle Lösung

Die Handelskammer Bremen und die IHK Stade drängen auf ein schnelles Ende der Vollsperrung. Insbesondere für Groß- und Schwerlasttransporte müsse eine tragfähige Lösung gefunden werden, hieß es. Auch die Blue Water BREB drängt auf eine schnelle Lösung. "Wir erwarten von der Autobahn GmbH, dass das Problem mit allerhöchster Priorität innerhalb kürzester Zeit behoben wird", so Ehlers. Dazu seien der Autobahn GmbH die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Ministerium geht von vierwöchiger Sperrung aus

Klar ist bereits: Die Sperrung wird mindestens bis Mitte März andauern. Die Sanierung der betroffenen Stelle werde wahrscheinlich mindestens vier Wochen in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Freitag in Hannover. Für Großraum- und Schwerlasttransporte arbeite man mit der Autobahngesellschaft an einer Lösung. Aber: "Eine konkrete Lösung haben wir dazu noch nicht", sagte der Sprecher.

Strecke seit Mittwoch gesperrt - Neubau wird geprüft

Die Autobahn ist seit Mittwoch in beide Fahrtrichtungen gesperrt, nachdem zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede (Landkreis Cuxhaven) ein Bereich der Fahrbahn unterspült wurde. Ursache sind nach Angaben der Autobahn GmbH offenbar durchgerostete Rohre eines Grabens, der unter der Autobahn fließt. Durch Löcher werde Sand aus dem Unterbau der Autobahn weggespült, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Weil womöglich Hohlräume unter der Fahrbahn entstanden sind, wurde die Autobahn auf etwa sieben Kilometer Länge gesperrt. Die Autobahngesellschaft prüft nun nach eigenen Angaben eine mögliche Notsanierung und anschließend einen Neubau.

Abseits der Schwerlast-Transporte gilt eine Umleitung über die U28 und die U33. Diese führt durch die Ortschaften Uthlede und Hagen im Bremischen. Auch auf dieser Strecke gibt es Verkehrsbehinderungen. Laut Landkreis Cuxhaven kam es seit A27-Sperrung auf den Routen zu mehreren Unfällen. Auf einer schmalen Kreisstraße haben sich mehrere Lastwagen im Seitenstreifen festgefahren. Am Freitag musste die Kreisstraße, über die die Umleitung führt, zeitweise gesperrt werden, da ein Kranwagen verunglückte.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr