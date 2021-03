Stand: 02.03.2021 08:23 Uhr Spargelbauer rechnen mit Ernte ab Mitte März

Die Spargelbauern in Niedersachsen bereiten sich auf den Ernte-Beginn vor. Nach Angaben der Vereinigung der Spargel- und Beeren-Anbauer in Hatten im Landkreis Oldenburg wird es zwischen Mitte und Ende März den ersten Spargel geben. Derzeit sind in vielen Teilen des Landes die Spargeldämme von Folien überspannt, um das Wachstum zu beschleunigen. Für die häufig aus dem Ausland kommenden Saisonarbeiter gelten verschärfte Einreise- und Corona-Regeln. Sie müssen unter anderem ihre Einreise anmelden und einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Weitere Informationen Trotz Corona: Spargelbauern mit Saison zufrieden Die Spargelsaison ist beendet. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ziehen die Anbauer eine positive Bilanz. Verbraucher zahlten mehr für das Kilo als im Vorjahr. mehr

