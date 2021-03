Stand: 02.03.2021 12:11 Uhr Spanien: Pferde aus Niedersachsen an Herpes-Virus gestorben

Im europäischen Reitsport herrscht große Sorge, weil sich ein gefährliches Herpes-Virus verbreitet. Nach einem Ausbruch in Spanien sagte der Weltverband alle internationalen Turniere in Deutschland und in neun weiteren Ländern bis Ende März ab. Bei einer Turnierserie in Valencia waren vier Pferde wegen des Herpes-Virus gestorben; darunter zwei Tiere aus Niedersachsen. Das bestätigte der Betreiber eines Ausbildungsstalls in Thedinghausen im Landkreis Verden. Für Menschen ist das Virus laut Experten nicht gefährlich.

