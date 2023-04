Stand: 03.04.2023 11:00 Uhr Sonnenwärme fehlt: Erster Spargel ist zu Ostern knapp

Die ersten Spargelstangen sprießen auf den Feldern unter Folie. Allerdings fehlt es derzeit noch an wärmenden Sonnenstrahlen. Wie das Landvolk Niedersachsen berichtet, wird es zu Ostern in einigen Hofläden und an Verkaufsständen zwar schon Spargel geben, allerdings noch nicht überall. Wer sich zu den Oster-Feiertagen diese besondere Spezialität von heimischen Feldern gönnen will, sollte daher bei den Spargelbauern vorbestellen, rät das Landvolk. In Niedersachsen wächst das Gemüse auf 4.500 Hektar vor allem rund um Hannover, Nienburg, Lüneburg, Uelzen und im Osnabrücker Land.

