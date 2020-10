Stand: 22.10.2020 16:12 Uhr Sondergenehmigung: Weidemark darf sonntags arbeiten

Der Schlachthof Weidemark in Sögel (Landkreis Emsland) darf bis Ende November sonntags arbeiten. Weidemark-Geschäftsführer Christopher Rengstorf bestätigte NDR 1 Niedersachsen eine entsprechende Genehmigung durch das niedersächsische Sozialministerium. Beschäftigte sollen dann zerlegen, verpacken und verschicken dürfen. Schlachten sei nicht erlaubt, so Rengstorf. Er erhoffe sich dennoch zusätzliche Schlachtkapazitäten. Das wäre auch wichtig für Niedersachsens Schweine-Landwirte, in deren Ställen sich die Tiere stauen. Derzeit werden in Sögel rund 7.500 Schweine pro Tag geschlachtet.

