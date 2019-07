Stand: 28.07.2019 00:09 Uhr

Sommertour-Auftakt: 14.000 Fans feiern in Weyhe

Die erste Station der NDR Sommertour durch Niedersachsen war am Sonnabend Weyhe - und die Gemeinde im Landkreis Diepholz legte einen Topstart hin. Die Stadtwette gegen den NDR wurde gewonnen - und anschließend feierten 14.000 Menschen auf dem Marktplatz in Kirchweyhe bis tief in die Nacht. Unterstützt wurden Sie dabei von Hot Chocolate, die Hits wie "You sexy thing" und "Every 1's a winner" spielten, und den Sommertour-Stammgästen The Smashing Piccadillys.

Bei Hot Chocolate ist jeder ein Gewinner 27.07.2019 20:30 Uhr Mit ihren größten Hits haben Hot Chocolate den Auftakt der NDR Sommertour in der Gemeinde Weyhe (Landkreis Diepholz) perfekt gemacht. Das Konzert zum Nachschauen gibt es hier.







Kulisse und Kostüme rund um die historische Mühle

Die Party war für die Bewohner von Weyhe der Lohn für eine Woche schweißtreibender Vorbereitungen. Bis zur Wetteinlösung - live bei Hallo Niedersachsen und auf NDR 1 Niedersachsen - mussten sie die historische Wassermühle als Kulisse für den Marktplatz nachbauen sowie Kostüme für Bauern, Müller und Bäcker organisieren und basteln. Mindestens 250 entsprechend verkleidete Weyher mussten sich einfinden, damit die Wette gewonnen ist - und es kamen sogar 532. Wie fleißig die Weyher bei den Vorbereitungen waren, zeigt sich allein daran, dass in der Gegend das Krepp-Papier zeitweise ausverkauft war. Das hatten die Helfer aufgekauft, um Bäckermützen zu basteln. Am letzten Teil der Wette, dem selbst getexteten Lied über die Gemeinde, hatten die Weyher ebenso strebsam gearbeitet - in einem örtlichen Tonstudio.

NDR Niedersachsen Treff: Was wollen Sie wissen?

Bei der Sommertour geht es aber nicht nur um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen Treff konnten vorab alle Interessierten mit der Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, Andrea Lütke, über die Programme des NDR reden. Auch Moderatoren wie Arne-Torben Voigts und Kerstin Werner, Schüssel-Schorse und der Musikchef von NDR 1 Niedersachsen, Henry Gross, beantworteten dort Fragen der Besucher. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

