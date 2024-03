Soldat erschießt vier Menschen im Landkreis Rotenburg Stand: 01.03.2024 09:42 Uhr Im Landkreis Rotenburg hat ein Bundeswehrsoldat laut Polizei vier Menschen erschossen - darunter ein Kind. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Tatverdächtige stellte sich kurz nach dem Vorfall selbst, so die Polizei. Bislang sei das Motiv des Mannes unklar, heißt es. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei laufen auf Hochtouren.

Schüsse in Scheeßel und Vorfall in Bothel

Nach ersten Angaben der Polizei sollen am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr in der Samtgemeinde Scheeßel Schüsse in einem Einfamilienhaus gefallen sein. Kurze Zeit später gab es einen Vorfall im 15 Kilometer entfernten Bothel. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

