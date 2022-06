Stand: 20.06.2022 11:11 Uhr Sohn verhindert mit beherztem Eingreifen Unfall auf A1

Ein 39-jähriger Mann hat verhindert, dass seine Mutter mit ihrem Auto in ein Stauende auf der A1 fährt. Die 68-jährige Frau hatte laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage einen medizinischen Notfall. Aufgrund dessen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Ihr vorausfahrender Sohn beobachtete den Unfall im Rückspiegel. Er fuhr mit seinem Fahrzeug direkt vor das Auto seiner Mutter, so dass diese bei ihm auffuhr. Damit habe er das Auto letztendlich zum Stehen bringen können, teilte die Polizei mit. Die 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Mann blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.06.2022 | 09:30 Uhr