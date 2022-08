Stand: 18.08.2022 02:00 Uhr Sogenannter Reichsbürger in Oldenburg vor Gericht

In Oldenburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen sogenannten Reichsbürger aus Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland). Der 55-Jährige soll per Messengerdienst Telegram zur Tötung von Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen haben. Der Mann ist der sogenannten Reichsbürgerszene zuzuordnen. Diese behauptet, die Bundesrepublik Deutschland gebe es nicht, sondern stehe noch unter Kriegsrecht. Der Angeklagte soll unter anderem eine Person via Telegram dazu aufgefordert haben, den Bürgermeister von Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern zu töten. Insgesamt werden dem Mann aus Bad Zwischenahn 33 solcher Taten zur Last gelegt. Da ein Aufruf zur Tötung genauso geahndet werden kann wie der Versuch selbst, stehen laut Gerichtssprecher Haftstrafen von zwei bis mehr als elf Jahren im Raum.

