Stand: 20.12.2023 13:59 Uhr Silvester 2023: Langeoog bittet, auf Böller komplett zu verzichten

Vor dem Jahreswechsel hat die Inselgemeinde Langeoog eine Bitte geäußert: Dort, wo Feuerwerk zu Silvester erlaubt ist, sollten Privatleute trotzdem darauf verzichten. Aufgrund des Nationalparks ist Böllern in der Gemeinde sowieso fast überall verboten. Laut dem Sprengstoffgesetz des Bundes ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. Außerdem kann demnach die zuständige Behörde anordnen, dass pyrotechnische Gegenstände in bestimmten Teilen von Gemeinden nicht abgebrannt werden dürfen.

