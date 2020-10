Stand: 06.10.2020 12:13 Uhr Siemens Gamesa erweitert Windturbinen-Werk in Cuxhaven

Siemens Gamesa hat weitere Bauflächen in der Nachbarschaft seines Cuxhavener Windturbinen-Werks gekauft. Das teilte die Stadt Cuxhaven am Montagabend mit. Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) sieht in dem bereits unterzeichneten Kaufvertrag ein deutliches Signal: Cuxhaven bleibe der wichtigste Standort für Siemens Gamesa, sagte Santjer NDR 1 Ni edersachsen. Dem weltweit führenden Unternehmen in der Windenergiebranche stünden fortan im Deutschen Offshore-Industrie-Zentrum mehr als 200.000 Quadratmeter Entwicklungsfläche zur Verfügung. Dort könne das 2017 eröffnete Werk erweitert werden. Auch die zukünftigen Generationen der Offshore Windturbinen von Siemens Gamesa können somit in Cuxhaven gefertigt werden. Derzeit stellen in Cuxhaven knapp 600 Mitarbeiter Acht-Megawatt-Windturbinen her. Sie werden an Windparks in der ganzen Welt geliefert.

