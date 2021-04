Stand: 09.04.2021 11:58 Uhr "Sichere Zonen" Achim sagt Modellversuch ganz ab

Es klappt doch nicht. Die Stadt Achim (Landkreis Verden) hat ihre Teilnahme an dem Modellversuch zur Öffnung der Innenstädte in der Corona-Pandemie abgesagt. In einer Stellungnahme führte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) an, dass die Stadt in der Kürze der Zeit nicht ausreichend Testkapazitäten bereitstellen könne. Diese seien aber Voraussetzung für die Lockerungen in dem Modellversuch. Andere Kommunen haben ihre Teilnahme nach hinten verschoben. Letzter möglicher Start-Termin ist laut Landesregierung der 18. April.

