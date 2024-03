Stand: 11.03.2024 11:01 Uhr Sexuelle Übergriffe auf Frauen: Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Der Zentrale Kriminaldienst hat in Oldenburg einen Mann festgenommen. Der am Donnerstag gefasste 23-Jährige soll mehrere Frauen bedroht und sexuell belästigt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Bisher habe er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, heißt es. Laut Polizei geht es unter anderem um einen Fall im Februar in Oldenburg. Eine Frau war demnach nachts zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann mit einem Messer bedroht und auf eine Grundstückseinfahrt gedrängt wurde. Auf der Auffahrt berührte der Mann sie im Brustbereich. Die Frau schrie lautstark, worauf der Täter flüchtete. Laut Polizei kommt der Mann auch für weitere Fälle in den vergangenen Monaten in Betracht.

