Bewährungsstrafe für Tennistrainer wegen sexueller Übergriffe Stand: 14.02.2025 14:25 Uhr Ein ehemaliger Tennistrainer aus Bremerhaven wurde zu zwei Jahren auf Bewährung vom Landgericht Bremen verurteilt. Der 46-Jährige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen.

Zudem legte ihm das Gericht sexuelle Übergriffe sowie die Herstellung und den Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten zur Last. Zunächst berichtete "butenunbinnen" über das Urteil. Der Angeklagte hatte das Geständnis zum Prozessauftakt am Landgericht Bremen abgelegt. Seinem Anwalt zufolge wolle sich der 46-Jährige bessern, er mache bereits eine Therapie. Die Öffentlichkeit war vom Verfahren ausgeschlossen. Die Vorsitzende Richterin begründete ihre Entscheidung mit der Schutzwürdigkeit der Intimsphäre des Angeklagten sowie der Geschädigten.

Links Hilfeangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt

Trainer soll Jungen in Umkleidekabine gefilmt haben

Der Angeklagte hat laut Staatsanwaltschaft im Jahr 2016 sowie zwischen 2018 und 2023 unter anderem in Bremerhaven Jungen dafür bezahlt, ihm die Videos zu schicken. Zudem habe er selbst Aufnahmen gemacht beziehungsweise Jungen heimlich in Umkleidekabinen und Duschen gefilmt. Auch eine dreistellige Zahl an Video- und Bilddateien, die unter 14-Jährige bei sexuellen Handlungen zeigen, soll der 46-Jährige gespeichert haben. Insgesamt ging es um fast 100 Fälle im Zusammenhang mit Jugendlichen, die er trainiert hatte.