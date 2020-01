Stand: 11.01.2020 09:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Seute Deern" steckt offenbar voller Giftstoffe

Das marode Bremerhavener Museumsschiff "Seute Deern" ist offenbar durch Giftstoffe belastet. Das berichtet die "Nordwest-Zeitung". Ob der Rückbau in der geplanten Zeit zu schaffen ist, sei deshalb unklar. Die inzwischen mastlose Bark soll Ende des Monats an ihren letzten Liegeplatz verbracht werden. Dort soll sie mit einer großen Plane verhüllt werden, erst danach kann der eigentliche Rückbau beginnen. Die "Seute Deern" war im August im Alten Hafen von Bremerhaven auf Grund gelaufen. Das Schiff konnte erst nach Monaten geborgen werden. Der Bund will 46 Millionen für einen Neubau bereitstellen.

"Seute Deern": Kein Mast mehr am Dreimaster Niedersachsen 18.00 - 18.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: David Römhild Das Abwracken der "Seute Deern" hat begonnen. Der Bund hat Geld für den Nachbau des Dreimasters und die Sanierung des Museumshafens in Aussicht gestellt. Doch auch das birgt Probleme.







