Stand: 07.09.2019 15:30 Uhr

"Seute Deern": Mit dem Kran ran an die Rahen

Geht es am Montag los mit der Bergung der "Seuten Deern"? Das Wahrzeichen von Bremerhaven ist gesunken und liegt seit mehreren Wochen auf dem Grund des Hafenbeckens. Nun soll ein Kran von einer schwimmenden Plattform aus die sogenannten Rahen abnehmen - alleine diese sind schon tonnenschwer. "Ziel ist, so viel Gewicht wie möglich aus dem Mastenbereich des Schiffs zu nehmen", sagte Lars Kröger vom Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM). So soll verhindert werden, dass das Schiff während der Bergung kentert.

"Seute Deern" soll geborgen werden Hallo Niedersachsen - 04.09.2019 19:30 Uhr Der marode Traditionssegler "Seute Deern" sitzt auf Grund des Alten Hafens in Bremerhaven. Für rund 1,1 Millionen Euro soll der Dreimaster nun geborgen werden.







Mit Luft an die Oberfläche

Bevor der Kran in den Hafen kann, muss allerdings noch Platz geschaffen werden. Ein anderes Museumsschiff muss seine angestammte Position räumen. Auch das soll am Montag passieren. Nur das Entfernen der Rahen werde voraussichtlich mehrere Tage dauern, sagte der DSM-Projektleiter für die Sanierung des Schiffs. Sobald das Gewicht aus dem Mastenbereich abtransportiert ist, sollen Taucher Taue aus Stahlseil zum Schiffsrumpf bringen. Dann soll der Rumpf mit luftgefüllten Hebesäcken gehoben werden. Nach dem Plan des Bergungsunternehmens sind ab Montag weitere 15 Arbeitstage zur Bergung nötig.

Millionenschwere Sanierung geplant

Die 100 Jahre alte "Seute Deern" war Ende August nach einem Wassereinbruch gesunken. Für die Bergung stehen 1,1 Millionen Euro bereit. Erfahrungswerte für solche Arbeiten gebe es kaum, so Kröger weiter. "Es gibt in Europa noch fünf vergleichbare Schiffe in dieser Größe mit einem Holzrumpf. Sie sind aber schon seit Jahrzehnten in einem Trockendock." Nach der Bergung soll dann ein Sanierungsplan erarbeitet werden. Kröger zufolge haben Bund, Land und Kommune insgesamt 34 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

