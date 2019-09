Stand: 22.09.2019 15:25 Uhr

"Seute Deern": Bergung im zweiten Anlauf?

Neuer Anlauf: In Bremerhaven hat der zweite Versuch begonnen, das auf den Hafengrund abgesackte Segelschiff "Seute Deern" zu bergen. Das Bergungsteam zeigte sich zuversichtlich, dass der Segler nach dem vorsichtigen Leerpumpen wieder Auftrieb bekomme und dann auch wieder schwimmfähig sei. Mit den in der Nacht vom Technischen Hilfswerk (THW) gelieferten Pumpen habe man die Pumpleistung auf 8.000 Kubikmeter pro Stunde vervierfacht, sagte Projektleiter Lars Kröger am Sonntag. Bei aller Zuversicht sei aber Vorsicht geboten, da ein zu schnelles Auspumpen die Struktur des Schiffes gefährden könnte. Sorgen bereiten den Verantwortlichen vor allem die maroden Planken, die möglichweise dem sich ändernden Wasserdruck nicht standhalten könnten.

Pumpleistung reicht zunächst nicht

Ein erster Versuch war gestern Abend gescheitert, weil mehr Wasser in das Schiff eindrang, als durch die Pumpen hinaus befördert werden konnte. Es habe zunächst gut ausgesehen, doch sei das Schiff bei der Bergungsaktion schließlich wieder abgesackt, sagte eine Sprecherin des Deutschen Schifffahrtsmuseums.

20 Luftsäcke sollen Rumpf stabilisieren

Am Sonnabendnachmittag war damit begonnen worden, das Wasser vorsichtig aus dem Rumpf des Schiffes abzupumpen. Taucher hatten zuvor Kanäle unter das Schiff gespült und dort Leinen durchgeschoben, damit daran 20 Luftsäcke befestigt werden können, die das Schiff beim Heben stabil halten sollen.

Rettung des Schiffes noch unklar

Nach dem Manöver soll ein Gutachter prüfen, ob das Schiff überhaupt noch zu retten ist und wie viel das kosten würde. Eigentlich soll die Bark, die als Wahrzeichen Bremerhavens gilt und vor dem Absacken als Restaurant genutzt wurde, saniert werden. Dafür haben der Bund, das Bundesland Bremen und die Stadt Bremerhaven 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für die Hebung musste kurzfristig eine weitere Million Euro aufgetrieben werden. Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass die "Seute Deern" abgewrackt werden muss.

Vorbereitungen für Bergung dauerten länger

Ursprünglich hatte der Dreimaster bereits am Donnerstag mithilfe der Luftsäcke geborgen werden sollen. Die Vorbereitungen für dieses Manöver dauerten aber länger als geplant. Die 100 Jahre alte "Seute Deern" war Ende August nach einem Wassereinbruch gesunken. Das Schiff liegt seit mehr als 50 Jahren im Museumshafen.

