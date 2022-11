Stand: 10.11.2022 20:57 Uhr Seniorin überfallen - Polizei in Varel bittet um Mithilfe

Ein unbekannter Mann hat in Varel eine 76-jährige Frau überfallen und dabei Geld sowie Wertsachen erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Täter gegen 11 Uhr in das Haus der Seniorin im Ortsteil Rosenberg eingedrungen sein. Er bedrohte sein Opfer mit einem Messer. Die 76-Jährige musste dem Mann aus einem im Haus befindlichen Tresor Medaillen und Bargeld aushändigen. Die Fahndung der anschließend von der Frau alarmierten Polizei blieb erfolglos. Die Ermittler bitten Zeugen, die an diesem Vormittag eine auffällige Person oder anderweitig Verdächtiges beobachtet haben, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer (04451) 923-0 in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.11.2022 | 06:30 Uhr