Seniorin mit roter Salatschüssel auf Kopf löst Polizeieinsatz aus Stand: 08.12.2024 10:11 Uhr Eine 82-Jährige hat am Freitag in Brake (Landkreis Wesermarsch) versehentlich einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie hatte mit einer Salatschüssel auf dem Kopf einem Bekannten einen Besuch abgestattet.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte die Seniorin am Nikolaustag ihren Bekannten überraschen. Der 51-Jährige habe allerdings einen Überfall vermutet, so die Polizei. Gegen 19 Uhr wählte der Mann laut Polizei den Notruf, nachdem eine ihm unbekannte Person mit einem Gegenstand an ein Fenster seines Hauses geklopft und sich anschließend auf dem Grundstück versteckt hatte. Noch während des Telefonats mit der Polizei sei erneut ein lautes Klopfen an eine Scheibe zu hören gewesen, hieß es. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen zu dem Haus.

Mit der Salatschüssel als Nikolaus verkleidet

Die Einsatzkräfte stießen neben dem Anrufer auch auf die 82-Jährige, die "zur allgemeinen Verwunderung" eine rote Salatschüssel auf dem Kopf trug. Damit habe sie sich als Nikolaus verkleiden und ihrem Bekannten eine Freude machen wollen, so die Polizei. An passenderen Utensilien habe es ihr gefehlt. Mit ihrer Gehilfe habe sie wiederholt an die Scheibe geklopft, um auf sich aufmerksam zu machen. Die 82-Jährige versprach, nächstes Jahr ein "weniger missverständliches Vorgehen wählen zu wollen".

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2024 | 17:00 Uhr