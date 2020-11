Stand: 21.11.2020 11:04 Uhr Seniorin kommt mit Auto von Straße ab und landet im Kanal

In Uplengen (Landkreis Leer) ist eine 67-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Kanal gefahren. Laut Feuerwehr blieb das Fahrzeug bei dem Unfall im Ortsteil Nordgeorgsfehn am Freitagabend an mehreren Pollern hängen und versank dadurch nicht vollständig im Wasser. Anwohner und Rettungskräfte befreiten die 67-Jährige aus ihrem Auto. Sie wurde unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde ihr Auto mit einem Kran aus dem Kanal geborgen. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar - die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2020 | 11:00 Uhr