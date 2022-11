Stand: 20.11.2022 19:14 Uhr Seniorin bleibt mit Rollator auf Bahnübergang stecken

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ermittelt die Polizei gegen eine Seniorin wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Die Frau hatte laut Zeugen an einem Bahnübergang versucht, trotz geschlossener Schranken über die Gleise zu gelangen, während sich eine Bahn näherte. Dabei sollen sich die Räder ihres Rollators so in den Schienen verkeilt haben, dass die Seniorin nicht mehr weiterkam. Ein Passant eilte zu Hilfe und half ihr aus der Gefahrenzone. Die Lok hatte zudem eine Schnellbremsung eingeleitet. Menschen seien nicht verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall am frühen Freitagnachmittag beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04731) 99 810 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.11.2022 | 06:30 Uhr