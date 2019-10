Senior stirbt bei Unfall nach Klassentreffen

Tragisch ging am Freitag ein Klassentreffen in Langwedel (Landkreis Verden) zu Ende: Ein 72-Jähriger hatte gegen 21.30 Uhr das Klassentreffen verlassen. Bei der Ausfahrt vom Parkplatz des Veranstaltungslokals missachtete er nach Angaben der Polizei offenbar die Vorfahrt eines Pkw, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde der Senior in seinem Auto eingeklemmt. Obwohl seine Klassenkameraden sofort Erste Hilfe leisteten, konnte der kurz darauf eintreffende Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seelsorger kümmerten sich anschließend um die rund 20 Teilnehmer des Treffens. Der Fahrer des vorfahrtberechtigten Autos konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen.

