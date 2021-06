Stand: 03.06.2021 07:53 Uhr Senat fordert weitere 120 Medizin-Studienplätze in Oldenburg

Der Senat der Universität Oldenburg fordert mehr Medizin-Studienplätze. Er hat die niedersächsische Landesregierung aufgefordert, weitere 120 weitere Plätze in Oldenburg einzurichten. Das schreibt der Senat in einem offenen Brief. Darin heißt es, der schon vereinbarte Zuwachs an Studienplätzen müsse zügig umgesetzt werden. Der Nordwesten brauche dringend ärztlichen Nachwuchs, sonst sei die Gesundheitsversorgung in Gefahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2021 | 07:30 Uhr