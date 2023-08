Stand: 31.08.2023 09:16 Uhr Seltenes Schauspiel: "Blue Moon" strahlt über Ostfriesland

In der Nacht zu Donnerstag gab es zum zweiten Mal in diesem Monat einen Vollmond zu sehen - ein Himmelsphänomen, das nur etwa alle zweieinhalb Jahre vorkommt. Gut sichtbar war er unter anderem in Ostfriesland. Wie der Vollmond am Monatsanfang war er gleichzeitig auch noch ein Supermond: denn er war 23.000 Kilometer näher an der Erde als normalerweise, deshalb erschien er größer. Nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde sollte der Mond auf seiner Umlaufbahn am Donnerstagmorgen um 3.36 Uhr der Erde am nächsten kommen. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten: In den USA wird der zweite der beiden Monde "Blue Moon" genannt. Das zweimal im August auftretende Schauspiel war möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Das nächste Mal zu sehen ist ein "Blue Moon" erst wieder am 31. Mai 2026.

VIDEO: Seltener "Blue Moon" scheint über Niedersachsen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 31.08.2023 | 19:30 Uhr