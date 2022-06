Stand: 03.06.2022 07:41 Uhr Sekundenschlaf? 51-Jähriger verunglückt mit Wagen auf A29

Ein 51-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Wagen auf der Autobahn 29 im Bereich Großenkneten (Landkreis Oldenburg) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Strauch gefahren. Der Fahrer sowie sein 49 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein dritter 49 Jahre alter Mitfahrer erschien zunächst unverletzt. Alle drei Männer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt hat. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2022 | 08:30 Uhr