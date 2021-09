Stand: 10.09.2021 14:23 Uhr Segnung für Feuerwehrautos statt für Homo-Paare

In Vechta werden sechs Feuerwehrfahrzeuge im wahrsten Sinne des Wortes "eingeweiht" - sie bekommen den offiziellen christlichen Segen sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirche.

Eine Glosse von Thomas Schwierzi

In den Südoldenburger Landkreisen Cloppenburg und Vechta wird gerne und oft gesegnet: neue Gebäude, Haustüren, Tiere - nun gleich sechs Feuerwehrautos im Wert von über 1,5 Millionen Euro.

Rüffel für Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Gesegnet wird ja mal mit mehr, mal mit weniger Weihwasser. Also sage ich auch in diesem Fall mal: Wasser marsch! Es ist ja nicht so, dass ich es der Feuerwehr nicht gönne. Aber mir ist eingefallen, dass erst vor ein paar Monaten der katholische Weihbischof für die Region, Wilfried Theising, seinen Kollegen in der Stadt Lohne zumindest indirekt dafür gerüffelt hat, dass er unter dem Motto "liebgewinnt" auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet hat. Dass nun Theisings Stellvertreter Feuerwehrautos segnet, scheint hingegen kein Problem zu sein. Nun ja, es heißt ja auch "das Auto" - also geschlechtsneutral. Allerdings auch "die Drehleiter" – und davon sind heute gleich zwei am Start! Wenn das der Papst wüsste ...

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 15:00 Uhr