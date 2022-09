Stand: 01.09.2022 19:13 Uhr Segler entgeht knapp Kollision mit 400-Meter-Containerschiff

Nur durch das beherzte Eingreifen eines Fischers und eines Lotsen ist in der Nacht zum Donnerstag eine Kollision des 400 Meter langen Containerschiffes "Magleby Maersk" mit einer kleinen Segeljacht in der Außenweser verhindert worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, war auf dem Einhandsegler nordöstlich der unbewohnten Insel Mellum durch Wassereinbruch der Strom ausgefallen, das Schiff war manövrierunfähig. Zeitgleich näherte sich im Fahrwasser das Containerschiff. Ein zufällig vor Ort befindliches Fischerboot schleppte den Havaristen aus der Fahrtroute, gleichzeitig veränderte der Lotse auf dem Containerschiff leicht den Kurs der "Magleby Maersk", sodass eine Kollision vermieden werden konnte. Der Segler überstand die Havarie stark erschöpft, aber unverletzt, heißt es in einer Mitteilung der DGzRS.

