Segler aus Hooksiel nach Katamaran-Havarie in Karibik gerettet Stand: 09.01.2025 10:09 Uhr Ein Segler aus Hooksiel (Landkreis Friesland) ist am Montag in der Karibik mit einem Katamaran havariert. Der 32-Jährige André Engelhardt war auf einem Überführungstörn nach Panama unterwegs.

Insgesamt wollte die vierköpfige Gruppe um Engelhardt dabei rund 1.000 Meilen zurücklegen. Doch soweit kam sie nicht. "Ich wurde plötzlich aus dem Schlaf gerissen, da hatten wir schon fast 600 Meilen geschafft", sagt Engelhardt gegenüber dem NDR Niedersachsen. Der Grund für das plötzliche Aufwecken: Wegen eines Lecks im Steuerbordrumpfs lief Wasser in den Katamaran. Der Hooksieler hatte mit seinem Team kaum noch die Möglichkeit, das Loch zu schließen. Der Katamaran geriet in Schieflage und begann zu sinken. "Wir hatten noch Getränke und Essen bereitgelegt, das konnten wir aber nicht mehr retten", berichtet der 32-Jährige. Gerade noch so konnten sie die Rettungsinsel vom Boot ziehen und einen Notruf an die Küstenwache in Curaçao absetzen. Das Loslösen der Rettungsinsel sei alles andere als einfach gewesen, so Engelhardt. "Ich musste mehrere Meter tauchen und irgendwie die Insel vom Katamaran schneiden."

Auch in Rettungsinsel drang Wasser ein

Bei drei bis vier Meter hohen Wellen saß das Team anschließend in der Rettungsinsel fest. Und nicht nur das: "Immer wieder mussten wir Wasser rausschöpfen", erzählt der 32-Jährige. Rund sechs Stunden harrten die vier darin weit entfernt von der Küste aus. Ein Wechselbad der Gefühle für die Crew: "Erstmal muss man das Kentern des Bootes verarbeiten. Man ist ja voll mit Adrenalin. In der Rettungsinsel waren wir mit dem Wasserschöpfen beschäftigt und haben uns Witze und Geschichten erzählt, um uns bei Laune zu halten", berichtet der Segler.

Hubschrauber rettet die Segler

Unterdessen wurde ein Patrouillenflugzeug der "Kustwacht Caribischgebied" an die angegebene Stelle entsandt, um sich ein Bild zu machen. Zur Rettung war allerdings auch noch ein Hubschrauber nötig. Dieser brachte die Crew um Engelhardt schließlich in Sicherheit. Auch hierbei mussten noch einige bange Momente überstanden werden. Wären die Segler nur einige Meilen weiter von der Küste entfernt gewesen, hätte der Kraftstoff des Hubschraubers nicht ausgereicht, so die Küstenwache.

Große Erleichterung in Hooksiel

Zuhause in Hooksiel zeigt ist man sehr froh über die Rettung des 32-Jährigen. Engelhardt ist dort unter anderem Mitglied in der Segelkameradschaft Horumersiel. Sein Vereinskollege Theo Kruse sagt: "Der André ist schon ein ziemlicher Abenteurer. Aber das hätte auch mächtig ins Auge gehen können." Schließlich hatten die Schiffbrüchigen gleich mehrfach großes Glück: Dass sie ein Notrufgerät dabei hatten, dass sie das Rettungsfloß noch vom Katamaran lösen konnten und dass die Küstenwache sie auch gefunden hat.

Rückreise mit Ersatzdokumenten

Seine komplette Ausrüstung, darunter Pass und Handy, hat André Engelhardt auf dem Katamaran verloren. Nachdem er Ersatzdokumente über ein Konsulat bekommen hat, geht es für ihn nun wieder zurück in die Heimat. In Amsterdam werden ihn seine glücklichen Eltern in Kürze vom Flughafen abholen.