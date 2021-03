Segelschulschiff: "Gorch Fock" soll heute ausgedockt werden Stand: 10.03.2021 00:01 Uhr Die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Marine, soll heute ausgedockt werden. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Marine NDR Niedersachsen mit.

Derzeit liegt der Dreimaster in der Lürssen-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) und wird instand gesetzt. Wann genau das Schiff das Dock verlassen und auf die Weser gleiten werde, konnte der Sprecher nicht sagen. Nach dem Ausdocken soll die "Gorch Fock" noch am selben Tag in einen anderen - wenige Kilometer entfernten Standort der Lürssen-Werft in Lemwerder - überführt werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Übergabe erfolgt Ende Mai

Dort sollen letzte Arbeiten ausgeführt werden, bevor das Segelschulschiff dann am 31. Mai an die Marine übergeben wird. Für den Sommer ist eine erste Ausbildungsfahrt geplant. Fünfeinhalb Jahre wurde die "Gorch Fock" nun überarbeitet. Die Kosten dafür stiegen von zehn auf rund 135 Millionen Euro. Zuletzt wollten Umweltschützer einen Baustopp erwirken, weil auf dem Deck angeblich illegal produziertes Tropenholz verbaut worden sein soll.

