Stand: 21.08.2023 22:02 Uhr Segelschiff "Alexander von Humboldt II" prallt gegen Schwimmkran

Das Segelschiff "Alexander von Humboldt II" ist am Montag beim Auslaufen zu einer Ausflugsfahrt in Bremerhaven mit einem Schwimmkran kollidiert. Zwei Quermasten seien gebrochen, bestätigte die Polizei am Abend. Beim Freikommen touchierte das Schiff demnach die Pieranlage einer Firma im Kaiserhafen, Zaunelemente knickten ein. Das Schiff wurde mit einem Weiterfahrverbot belegt, bis die Schäden beseitigt sind. Passagiere oder Besatzungsmitglieder wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren rund 100 Menschen an Bord. Sie mussten das Schiff verlassen.

VIDEO: Bremerhaven: "Alexander von Humboldt II" beschädigt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2023 | 15:00 Uhr