Stand: 05.02.2022 17:31 Uhr Seenotretter retten Kitesurfer aus fünf Grad kalter Nordsee

Ein Kitesurfer ist am Sonnabend in der Nordsee in Seenot geraten. Retter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) holten den Mann aus dem Wasser. Der Mann aus Oldenburg hatte den Angaben zufolge einen Neoprenanzug an, war jedoch leicht unterkühlt. Nach Angaben der DGzRS hatte der Mann offenbar auf Höhe des Neuharlingersieler Badestrandes die Kontrolle über seinen Kite-Schirm verloren und trieb demnach bereits rund eine halbe Stunde in der fünf Grad kalten Nordsee. Rund 150 Meter vor der Hafeneinfahrt in Neuharlingersiel wurde er von den Helfern an Bord genommen.

Weitere Informationen Vom Strandraub zur Seenotrettung Bis 1865 leben viele Küstenbewohner vom Strandgut havarierter Schiffe. Hilfe für Seeleute bleibt aus. Das ändert sich mit der Gründung der DGzRS. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2022 | 08:00 Uhr