Stand: 06.12.2021 08:02 Uhr Seenotretter holen krankes Kleinkind von Kreuzfahrtschiff

Seenotretter haben am Wochenende in der Elbmündung bei Cuxhaven ein krankes Kleinkind von einem auslaufenden Kreuzfahrtschiff aufgenommen und an Land gebracht. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Auf der Elbe ging der Rettungskreuzer "Hans Hackmack" längsseits zur 300 Meter langen "Aidaprima", die wenige Stunden zuvor in Hamburg zu einer Kreuzfahrt aufgebrochen war. Das ein Jahr alte kranke Mädchen und seine Eltern wurden in eine Klinik gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2021 | 08:30 Uhr