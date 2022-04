Stand: 27.04.2022 08:12 Uhr Seenotretter helfen havariertem Krabbenkutter vor Langeoog

Wenige Kilometer vor der ostfriesischen Insel Langeoog ist bereits am Montagabend ein Krabbenkutter havariert. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vom Dienstag drohte der 15 Meter lange Kutter "Uranus" auf eine Sandbank zu laufen. Ein Netz hatte sich im Propeller verfangen. Das Seenotrettungsboot "Secretarius" schleppte den manövrierunfähigen Krabbenkutter mit zwei Fischern an Bord zunächst zur Insel Spiekeroog und später in den Hafen von Neuharlingersiel. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Fischerei