Stand: 25.03.2022 08:55 Uhr Seenotretter bringen verletzten Matrosen nach Bremerhaven

Seenotretter haben am Donnerstag einen verletzten Matrosen zur Behandlung nach Bremerhaven gebracht. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war der Seenotrettungskreuzer "Theo Fischer" beim 335 Meter langen Containerschiff "Kyoto Express" längsseits gegangen, um den Patienten an Bord zu nehmen. Der 32-jährige Mann von den Philippinen hatte sich an Bord des unter deutscher Flagge fahrenden Frachters am Auge verletzt.

