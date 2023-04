Stand: 12.04.2023 13:47 Uhr Seenotretter befreien havarierten Fischkutter aus Seenot

Die Seenotretter aus Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) haben einen havarierten Fischkutter vor Spiekeroog aus Seenot gerettet. Das Schiff mit zwei Fischern an Bord hatte sich am Dienstagmorgen bei starken Windböen vor einer Buhne festgefahren. Gegen 4.10 Uhr meldete sich der Kapitän des Kutters bei der Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Daraufhin alarmierte der Einsatzleiter die ehrenamtliche Besatzung des Seenotrettungsbootes in Neuharlingersiel. Ein erster Versuch, den Kutter freizuschleppen misslang, weil der Ebbstrom zu stark war und der Wind das Boot in Richtung Buhne drückte. Erst mit dem einsetzenden Hochwasser, gelang es den Kutter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend konnten die Fischer ihre Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. Gefahr bestand für die beiden Männer an Bord zu keinem Zeitpunkt, so die DGzRS.

12.04.2023