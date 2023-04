Stand: 14.04.2023 18:27 Uhr Seenotretter befreien auf Grund gelaufenes Fischereischiff

Ein vor der Nordseeinsel Borkum auf Grund gelaufenes Fischereischiff ist von Seenotrettern befreit und wieder sicher in den Hafen gebracht worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte, war das niederländische Schiff am Donnerstagabend in Eemshaven ausgelaufen. Nach einem Maschinenausfall havarierte es und trieb auf eine Sandbank. Der Seenotrettungskreuzer "Hamburg" zog das Schiff schließlich wieder in tieferes Wasser und von dort nach Eemshaven.

