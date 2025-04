Stand: 15.04.2025 13:51 Uhr Seenotretter befreien Familie auf Segeljacht aus Notlage

Seenotretter der Stationen Norderney und Norddeich haben am späten Montagnachmittag vor der Insel Norderney eine sechsköpfige Familie aus Seenot gerettet. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag mitteilte, hatte sich die Segeljacht der Familie bei ablaufendem Wasser auf einer Sandbank festgefahren. Durch die Brandung bestand demnach die Gefahr, dass das Boot beschädigt wird. Ein Seenotrettungskreuzer und ein Seenotrettungsboot der DGzRS schleppten die Jacht frei. Die zwei Erwachsenen und vier Kinder an Bord blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Fahrrinne für Schiffe zwischen Juist und Norderney, auf der die Jacht unterwegs war, gilt auch unter erfahrenen Seglern als anspruchsvoll, so die Seenotretter.

