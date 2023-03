Stand: 01.03.2023 10:46 Uhr Sedelsberg: Millionenschaden nach Brand in Tischlerei

Ein Großfeuer in Sedelsberg (Landkreis Cloppenburg) hat in der Nacht einen Millionenschaden verursacht. Laut Polizei war eine Tischlerei in Brand geraten. Drei Feuerwehrleute sind bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Mehrere Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, darunter auch Autofahrer. Ein Zeuge warnte den Bewohner eines benachbarten Hauses vor den Flammen. Dieser konnte sich in Sicherheit bringen. Zur Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2023 | 08:30 Uhr